Diplomazia: Presidente del Paraguay ricevuto in visita ufficiale dal Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta

Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ John Dunlap, ha ricevuto ieri al Palazzo Magistrale il Presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Lo riferisce una nota del Sovrano Ordine di Malta nella quale si legge che “il Presidente ha espresso particolare apprezzamento per le eccellenti relazioni tra l’Ordine di Malta e il Paraguay, avviate fin dal 1951, e per le attività dell’Ordine nel suo Paese. Il Presidente, che ha illustrato le linee del suo mandato, da poco iniziato, ha espresso l’intenzione di rafforzare i rapporti del suo Paese con l’Ordine di Malta, soprattutto attraverso la realizzazione di iniziative in campo sanitario”. In tal senso, riporta la nota, “è stata concordata l’opportunità di sottoscrivere un accordo di cooperazione bilaterale, al fine di facilitare l’elaborazione e l’attuazione di progetti congiunti, in particolare nel settore della salute pubblica. Il Presidente del Paraguay ha infine invitato il Gran Maestro a effettuare una visita in Paraguay. Presente all’incontro il Ministro degli Esteri del Paraguay Rubén Ramírez Lezcano.