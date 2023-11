Diocesi: Terni, giovedì si presenta il libro di don Sementa “Il Signore che è vicino, prediche dal Covid 23 marzo – 19 aprile 2020”

Giovedì 30 novembre, alle 18, presso il salone Bazzani del PalaSì! in piazza della Repubblica a Terni, si terrà la presentazione del libro: “Il Signore che è vicino, prediche dal Covid 23 marzo – 19 aprile 2020” di don Franco Semenza, edito da Sì!edizioni.

Alla presentazione interverranno con l’autore, don Franco Semenza, mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, Fausto Dominici, Francesco Andreani. Modera Roberta Bambini, preside del liceo classico Gaio Cornelio Tacito.

In questo volume il dialogo tra parroco e fedeli in uno dei più delicati momenti della storia del Paese.

Don Semenza ha frequentato l’Almo Collegio Capranica in Roma dove ha studiato filosofia e teologia presso l’Università Gregoriana, vive a Terni dove è parroco di San Cristoforo e docente di religione, da quarant’anni, al liceo classico Gaio Cornelio Tacito.