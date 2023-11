Fondazione Ambrosianeum: Milano, oggi convegno su Giovanni Testori

Due conferenze che lo scrittore e poeta Giovanni Testori (1923-1993) tenne a gennaio e ottobre 1979 presso la Fondazione Ambrosianeum, finora rimaste inedite e per la prima volta pubblicate in occasione del centenario della sua nascita nel volume “Giovanni Testori. Giovani affamati di Cristo”, faranno da filo conduttore per un convegno in cui si affronterà anche il controverso rapporto tra lo scrittore e il card. Carlo Maria Martini, sullo sfondo della città di Milano che ha offerto a Testori spunti e provocazioni per esplorare il rapporto tra giovani e fede e interrogativi su come raccontare Cristo nel mondo contemporaneo. La Fondazione culturale Ambrosianeum invita dunque martedì 28 novembre alle ore 18.15 presso la sede di via delle Ore 3 a Milano, al convegno “Testori, la parola e Milano”.

Vari relatori si alterneranno in sala Falck per far luce sulle diverse sfaccettature della figura di Testori, tra cui Giuseppe Frangi, presidente dell’Associazione Giovanni Testori, Fabio Pizzul, presidente della Fondazione Ambrosianeum, mons. Luca Bressan, vicario per la cultura dell’arcidiocesi di Milano, Marina Corradi, giornalista di Avvenire. E ancora Alessandro Zaccuri, Marco Garzonio, Maria Teresa Antognazza.