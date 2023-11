Commissione europea: 86 milioni di articoli contraffatti per un valore di oltre 2 miliardi rinvenuti nell’Ue. Il record in Italia

(Photo Euipo)

Secondo un rapporto congiunto dell’Euipo (agenzia dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) e della Commissione europea pubblicato oggi, nel 2022 nell’Ue (alle frontiere esterne e nel mercato interno) sono stati rinvenuti circa 86 milioni di articoli commerciali falsi. Il valore stimato degli articoli falsi detenuti nell’Ue ammonta – secondo lo studio – a oltre 2 miliardi di euro, con un aumento di circa il 3% nel 2022 rispetto al 2021. Il rapporto mostra inoltre che i prodotti più sequestrati, in termini di numero di articoli, erano giochi, abbigliamento, materiale da imballaggio, sigarette e cd/dvd registrati. “Questi articoli rappresentavano oltre il 72% dei prodotti” rinvenuti.

“Mentre il numero di articoli trattenuti alla frontiera dell’Ue nel 2022 è diminuito del 43% nel 2022 rispetto al 2021, il loro valore è aumentato dell’11% rispetto all’anno precedente, perché sono stati trattenuti più articoli con un valore medio più elevato rispetto all’anno precedente anno”.

Dieci Stati membri (Italia, Francia, Paesi Bassi, Bulgaria, Germania, Lituania, Spagna, Ungheria, Grecia e Portogallo) rappresentano oltre il 96% del numero totale di articoli falsi detenuti nel 2022 nell’Ue. L’Italia rappresenta oltre la metà del numero totale di articoli contraffatti e oltre il 33% in termini di valore stimato.

Come negli anni precedenti, la Cina rimane il principale Paese d’origine della maggior parte dei prodotti contraffatti che entrano nell’Ue nel 2022, seguita da Turchia e Hong Kong.