Commissione Ue: proposta legislativa contro traffico migranti. Appello per un’alleanza globale. Facilitare percorsi legali

Per contrastare la tratta dei migranti, la Commissione europea propone “un regolamento per rafforzare il ruolo di Europol e la cooperazione tra agenzie nella lotta contro il traffico di esseri umani”. Ciò si basa sul Centro Europol contro il traffico di migranti. Il ruolo del Centro “sarà ora elevato a una vera dimensione europea lungo aree strategiche”: rafforzare il coordinamento a livello Ue (il Centro europeo contro il traffico di migranti sarà rafforzato e sarà sostenuto dagli Stati membri, Eurojust, Frontex e dalla Commissione); cooperazione tra agenzie europee; migliorare la condivisione delle informazioni. Inoltre: rafforzare le risorse (gli Stati membri dovranno designare servizi specializzati per contrastare il traffico di migranti e collegare questi servizi all’applicazione sicura della rete di scambio di informazioni); rafforzare il sostegno di Europol attraverso l’invio di personale. Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione propone inoltre di aumentare le risorse finanziarie e umane di Europol.

La Commissione Ue lancio dunque un appello all’azione per un’alleanza globale contro il traffico di migranti. “I migranti dovrebbero essere protetti dalla tratta. È necessario interrompere il modello di business in continua evoluzione dei trafficanti e smantellare le reti criminali transnazionali attraverso azioni informate, decise e coordinate delle forze dell’ordine e della magistratura”. L’appello all’azione per un’alleanza globale “è fondamentale per riunirsi sulla prevenzione, la risposta e le alternative alla migrazione irregolare, affrontando le cause profonde della migrazione irregolare e facilitando i percorsi legali”.