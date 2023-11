Diocesi: Caritas Roma, incontro on line su misure cautelari e alternative alla detenzione

Come comportarsi con le richieste di aiuto che arrivano in parrocchia da persone che sono agli arresti domiciliari? Possiamo entrare nelle loro abitazioni? Perché chiedono di svolgere in parrocchia le misure alternative al carcere? Queste e altre domande arrivate dagli operatori delle Caritas parrocchiali verranno approfondite mercoledì 29 novembre, alle ore 18, su Zoom nell’incontro di formazione proposto dalla redazione del Manuale dei diritti. Si parlerà delle misure cautelari e le misure alternative alla detenzione per rispondere alle specifiche richieste degli operatori, che ogni giorno si relazionano con assistiti raggiunti da provvedimenti limitativi della libertà o che hanno bisogno di aiuto per poter accedere a misure alternative di espiazione della pena, ed evitare così l’ingresso in carcere. Si tratta del secondo incontro di un ciclo di appuntamenti che si ripeteranno, fino a giugno, l’ultimo mercoledì di ogni mese.