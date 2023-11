Commissione Ue: proposta legislativa contro traffico migranti. “Attività criminale che non rispetta la vita umana”

(Photo European Commission)

Una nuova proposta legislativa europea per prevenire e combattere il traffico di migranti. L’ha annunciata oggi a Bruxelles la Commissione Ue, lanciando inoltre un “appello all’azione per un’alleanza globale contro il traffico di migranti”, in occasione della conferenza internazionale ospitata nella capitale belga, con partecipanti da oltre 50 Paesi. La Commissione prospetta un nuovo quadro giuridico, operativo e di cooperazione internazionale contro il traffico di migranti per gli anni a venire. Come sempre in sede Ue, la proposta legislativa della Commissione sarà ora negoziata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. “Il traffico di migranti è un’attività criminale che non rispetta la vita umana e la dignità delle persone nel perseguimento di vantaggi finanziari o altri benefici materiali”, puntualizza anzitutto la Commissione. “Le reti di trafficanti traggono profitti sostanziali dalle loro attività criminali, che vanno dai 4,7 ai 6 miliardi di euro all’anno in tutto il mondo”. Le modalità operative delle reti di trafficanti “cambiano rapidamente, adattandosi alle circostanze e alle risposte delle autorità nazionali. Questo è il motivo per cui la Commissione sta intensificando i propri sforzi per contrastare questo crimine su scala globale”.