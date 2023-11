Diocesi: Lamezia Terme, mons. Parisi inaugura il “Complesso Fratelli Tutti”

“Un centro che è anche il centro reale e di attrazione della città di Lamezia, del territorio lametino e punto nevralgico della Calabria”. Così il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ha presentato il “Complesso Fratelli Tutti” della Caritas diocesana che, sostenuto dalla “Fondazione Con il Sud” e finanziato anche con i fondi 8xmille, è stato realizzato nella Cittadella della Carità nel complesso interparrocchiale San Benedetto. “Il lavoro che altri hanno iniziato – ha proseguito – io posso adesso recuperarlo ed offrirlo anche a voi con il primo atto che è la prima Assemblea ecclesiale diocesana”. Di “sogno che si realizza”, invece, ha parlato il direttore della Caritas diocesana, don Fabio Stanizzo, che ha sottolineato che si tratta di “un auditorium al servizio della città e di tutta la regione”. Dal canto suo, don Giacomo Panizza, vice direttore della Caritas, ha fatto notare che ciò che sta sorgendo “non è solo luogo di preghiera, ma anche luogo propulsivo di socialità e di approfondimento. La Calabria – ha concluso – ha bisogno, non solo di realtà che funzionano e noi abbiamo il compito di portare avanti queste iniziative”. L’ingegnere Francesco Stella, che insieme all’architetto Grazia Pascuzzo ha seguito i lavori di questa opera, ha ricordato che l’opera porta la firma del compianto Paolo Portoghesi. Per il sindaco, Paolo Mascaro, infine, si è trattato di “un ulteriore tassello nello sviluppo per il rilancio del territorio. Una struttura nel centro della città – ha detto – che può essere occasione di confronto”.