Bollette: nessuna proroga alla fine del mercato tutelato. Ecco che cosa cambia

foto SIR/Marco Calvarese

Il 31 dicembre 2023 e il 10 gennaio 2024 sono le due date previste per la fine del cosiddetto “mercato tutelato” per le forniture domestiche di gas naturale e di energia elettrica. Il mercato tutelato è quello nel quale i prezzi delle forniture energetiche e i contratti vengono stabiliti dall’autorità competente, ovvero l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Al posto del mercato tutelato, anche per le utenze domestiche – per le aziende, infatti, il passaggio alle nuove condizioni c’è già stato lo scorso aprile – ci sarà il mercato libero. In questo caso, i prezzi e le condizioni delle forniture di gas e luce verranno decisi in autonomia dalle società energetiche, ma l’Arera manterrà il suo ruolo di indicatore delle tendenze di mercato (i prezzi dell’energia, come di pressoché ogni bene e servizio, sono influenzati dalle dinamiche di domanda e offerta). Nel decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri – anche noto come Dl Energia, perché contiene diverse misure di sostegno alle imprese energivore e di facilitazione degli investimenti in impianti rinnovabili, tra le altre cose – non compare alcuna proroga alla fine del mercato tutelato per il gas e l’elettricità. Il passaggio dunque avverrà, come previsto, a dicembre e a gennaio.