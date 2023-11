Vescovi Triveneto: nel 2024 percorso di riscoperta dell’annuncio cristiano, visita ad limina, Facoltà diritto canonico S. Pio X, incontri con Andrea Monda e Adriano Bordignon

foto Conferenza episcopale Triveneto

Riscoprire il dono della fede, ricevuto nel momento del Battesimo e da mettere a frutto nella vita per il bene di tutti, e così ravvivare un annuncio cristiano in grado di intercettare e rigenerare l’intera esistenza delle persone, delle famiglie e delle comunità: è l’obiettivo del percorso, inserito nel Cammino sinodale delle Chiese del Triveneto e della Chiesa italiana e universale, che la Commissione regionale per l’annuncio e la catechesi ha presentato e discusso con i vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto riuniti oggi nella loro periodica riunione a Zelarino (Venezia).

Tale percorso, spiega un comunicato, “si articolerà in più momenti che, nel 2024, coinvolgeranno quanti nelle diocesi si occupano di trasmissione e annuncio della fede all’insegna di quattro verbi/parole d’ordine – riconoscere, interpretare, scegliere, celebrare – per raccogliere indicazioni, esperienze e proposte significative da offrire alle comunità ecclesiali del Nordest. Una sorta di convegno in quattro fasi, che culminerà sabato 28 settembre 2024 in una giornata intera ad Aquileia cui prenderanno parte i vescovi e le Chiese dell’area”.

Una parte dell’appuntamento è stata destinata a preparare i momenti comuni della Visita ad limina apostolorum che, tra poco più di due mesi, vedrà i vescovi del Triveneto impegnati a Roma per una settimana di incontri con i Dicasteri vaticani e per l’udienza con Papa Francesco, fissata per giovedì 8 febbraio 2024. I vescovi hanno poi dedicato uno spazio per approfondire la realtà attuale della Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X con sede a Venezia (presso il Palazzo del Seminario), un polo accademico che richiama studenti chierici, religiosi e laici provenienti non solo dal Nord Italia ma anche da Chiese di varie parti del mondo (Africa, Asia, America Latina ed Europa dell’Est), i cui sacerdoti vengono a studiare in laguna e prestano anche servizio pastorale, in alcuni giorni della settimana, nelle comunità ecclesiali del territorio triveneto.

Nel corso della riunione, inoltre, i vescovi del Triveneto hanno fissato l’argomento che sarà al centro della prossima “due giorni” in programma a Cavallino (Venezia) ad inizio gennaio 2024; insieme ad alcuni rappresentanti delle 15 diocesi del Nordest dialogheranno su: “Migrazioni e migranti: fenomeno epocale e incontro di popoli”. Durante la giornata di lavori i presuli hanno avuto, infine, modo di incontrare e dialogare con il direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda, e poi con il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Adriano Bordignon.