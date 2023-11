Papa Francesco: le celebrazioni liturgiche del tempo di Natale

(Foto Vatican Media/SIR)

Inizieranno il 24 dicembre, con la Messa di Natale nella basilica di San Pietro, alle 19.30, le celebrazioni liturgiche del tempo di Natale, il cui calendario è stato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il 25 dicembre, Papa Francesco alle 12 si affaccerà dalla basilica di San Pietro per la tradizionale benedizione “Urbi et Orbi”. Il 31 dicembre sarà la volta dei primi vespri con il “Te Deum” in ringraziamento per l’anno trascorso, in programma nella basilica di San Pietro alle 17. Il 1° gennaio 2024, solennità di Maria santissima Madre di Dio, il Santo Padre presiederà la Messa nella basilica di San Pietro, alle 10, nella Giornata mondiale della Pace. Il 6 gennaio alle 10 la Messa dell’Epifania, sempre nella basilica di San Pietro. Il giorno seguente, 7 gennaio, il Papa presiederà la Messa alle 9.30 nella Cappella Sistina, dove battezzerà alcuni bambini.