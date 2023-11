Cammino sinodale: Fidenza, domani un incontro promosso dalla diocesi sul ruolo della donna nella Chiesa

Ha preso il via la fase sapienziale del Cammino sinodale nella diocesi di Fidenza. Il tema scelto è “Sinodalità e corresponsabilità”. In particolare tre sono i sotto-temi individuati sui quali poter articolare il lavoro di discernimento: la ministerialità, i carismi, il ruolo della donna nella Chiesa. In novembre sono stati programmati tre incontri di approfondimento nella sala multimediale di san Michele (via Carducci 51) alle ore 20.30. L’ultimo, mercoledì 29 novembre, avrà come tema il ruolo della donna nella Chiesa. Relatrice: Chantal Cerlini, insegnante di religione cattolica.