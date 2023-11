Giornali: Avvenire, tredici storie di donne afghane nel calendario 2024

(Foto: Avvenire)

Da oggi e fino a fine dicembre sarà possibile acquistare la nuova edizione del calendario di Avvenire 2024 sul sito di e-commerce del quotidiano. Scatti di donne afghane che raccolgono testimonianze inedite di coraggio, resistenza e speranza realizzati da Saverio Serravezza, socio di Nove Caring Humans.

Ancora una volta Avvenire accende i riflettori sulle donne afghane nascoste dentro prigioni di stoffa, chiuse in casa, scomparse dalla scena pubblica. Donne che nonostante tutto continuano a sperare in un futuro possibile per sé e per le proprie figlie, negato loro dall’agosto 2021, quando i talebani hanno preso il potere.

Il calendario di Avvenire 2024 si inserisce nella campagna di informazione e sensibilizzazione #avvenireperdonneafghane avviata tra febbraio e marzo 2023 dal quotidiano, che ha dato vita ad una serie di contenuti per fare luce su donne che, oggi più che mai, hanno bisogno che il mondo non si dimentichi di loro: articoli, storie, interviste; il podcast “Storie dall’inferno dei taleban”; il libro “Noi, afghane. Voci di donne che resistono ai talebani”, edito da Vita e Pensiero; il docufilm “The Dreamers, Afghan women’s resistance” del regista Alessandro Galassi.

Il calendario in vendita sul sito di e-commerce di Avvenire (abbonamenti.avvenire.it), nella sezione “Altre pubblicazioni” al costo di euro 15 servirà a dare alle donne afghane una speranza in più: i fondi raccolti dalla vendita del calendario saranno affidati a Caritas italiana per sostenere un progetto di istruzione non ufficiale per le ragazze espulse dalla scuola.

Oltre all’acquisto del calendario, è possibile sostenere in ogni momento il progetto attraverso donazioni dirette (Iban: IT05Y0503401741000000012201 intestato ad Avvenire Nei Spa). Info: comunicazione@avvenire.it.