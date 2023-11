Diocesi: Bolzano-Bressanone, la festa a dieci anni dall’avvio del Sinodo diocesano

(foto diocesi Bolzano-Bressanone)

È in programma per giovedì 30 novembre, dalle 17 alle 20 nell’Accademia Cusanus a Bressanone, un momento di festa per celebrare i 10 anni dall’apertura del Sinodo della diocesi di Bolzano-Bressanone iniziato il 30 novembre 2013, con il motto “Sulla Tua Parola… con gioia e speranza”. Il programma prevede in apertura i vespri con il vescovo Ivo Muser, a seguire uno sguardo retrospettivo di Reinhard Demetz, direttore dell’Ufficio pastorale e 10 anni fa segretario del Sinodo, su quanto avviato e attuato ma anche una riflessione sui cantieri ancora aperti. La parte ufficiale del programma si conclude con una tavola rotonda con il vicario generale Eugen Runggaldier, il decano di Bolzano Mario Gretter, la presidente della Consulta delle aggregazioni laicali Luciana Fiocca e la teologa Renate Rottensteiner. La diocesi estende l’invito a partecipare all’evento a tutte le circa 5mila persone che hanno partecipato agli incontri aperti ed i 259 sinodali che, in 12 commissioni, hanno fatto sintesi delle proposte raccolte e formulando visioni e passi concreti per la Chiesa locale.“Il nostro cammino è lontano da essere concluso e ‘iniziare’ è la parola chiave del cammino che dobbiamo continuare a percorrere: non si tratta di concludere progetti, ma di aprire percorsi”, ha commentato Demetz.