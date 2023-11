Lumsa: Ucid, domani convegno sulla tragedia degli armeni

Si svolgerà mercoledì 29 novembre, all’Università Lumsa di Roma (Sala Pia, via di Porta Castello 44), il convegno sul tema “La tragedia senza fine del popolo armeno”, promosso dall’Ucid, Unione cristiana imprenditori e dirigenti, per discutere della “persecuzione e del genocidio commesso ai danni degli armeni nella prima metà del Novecento, negato dalla Turchia, e dei perché ancora oggi vedono quella comunità oggetto di ritorsioni, diaspore e massacri da parte dell’Azerbaijan che sono culminati con la fuga e l’esodo di ben 120.000 armeni del Nagorno-Karabakh”. Apriranno i lavori il presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Ucid nazionale, Sen. Riccardo Pedrizzi, i saluti di Francesco Bonini, Magnifico Rettore dell’Università Lumsa, di mons. Paolo Selvadagi, già Vescovo Ausiliare della diocesi di Roma, di Benedetto Delle Site, Presidente del Movimento Giovani Ucid Nazionale. A seguire gli interventi di Tsovinar Hambardzumyan, Ambasciatore della Repubblica d’Armenia in Italia, di Francesco Pappalardo, Storico, di Anna Cinzia Bonfrisco, Membro Commissione Affari Esteri Europarlamento, di Domenico Menorello, Coordinatore network “Ditelo sui tetti”, di Lorenzo Malagola, Segretario della Commissione XI Lavoro della Camera, di Marco Invernizzi, Reggente nazionale Alleanza Cattolica, di Francesco Borgonovo, Vice Direttore de “La Verità”.