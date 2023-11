Austria: Caritas Vienna, appello per l’assistenza invernale ai senzatetto. Posti letto e numero verde

Con l’abbassamento repentino delle temperature degli ultimi giorni, la capacità di accoglienza della struttura della Caritas per senzatetto “Gruft”, a Vienna-Mariahilf, è esaurita. “Siamo pieni”, ha detto oggi a “Kathpress” Elisabeth Pichler, responsabile del centro di prima accoglienza della Caritas di Vienna. Ciononostante, sono tante le persone ancora in strada per diversi motivi, spiega Pichler, che è anche responsabile del coordinamento del pacchetto emergenza invernale della Caritas, impegnato a raggiungere questo obiettivo attraverso gli operatori di strada volontari. La Caritas ha istituito il numero verde del freddo (01-480 45 53). È disponibile 24 ore su 24 grazie all’aiuto di circa 80 volontari. Insieme al Fondo sociale di Vienna, la Caritas e altre organizzazioni partner hanno già creato più di mille posti aggiuntivi per i senzatetto. “Abbiamo aperto altri rifugi di emergenza con posti letto più caldi, sempre più squadre di lavoro di strada sono per le strade di Vienna con ‘l’autobus freddo’ della Caritas”, ha informato il direttore della Caritas viennese, Klaus Schwertner, su X. L’aiuto invernale dell’organizzazione umanitaria è iniziato a pieni giri all’inizio di novembre.