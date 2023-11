Mercoledì 29 novembre, Tv2000, con Fondazione Maic e Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Conferenza episcopale italiana, presenta in anteprima il documentario ‘Dipinto di blu’, con la regia di Gianni Vukaj. Appuntamento alle ore 16 nel Centro congressi Santa Lucia – via Ardeatina 354 – Roma.

Il documentario andrà in onda il prossimo 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.