Diocesi: Città di Castello, preghiera ecumenica in onore di S. Andrea apostolo

Mercoledì 29 novembre le comunità cattolica e ortodossa rumena di Città di Castello vivranno un momento di preghiera in occasione della festa di sant’Andrea Apostolo, patrono della Chiesa Ortodossa e della Romania. Alle ore 20.45, informa la diocesi in una nota, le due comunità si ritroveranno nella chiesa di San Francesco, dove si conserva la reliquia del braccio dell’Apostolo che la tradizione vuole, essere stato donato da papa Celestino II (1143-1144) a un monastero di Città di Castello nel quale era monaca una sua sorella. Dopo la celebrazione dei primi vespri, la reliquia verrà consegnata alla comunità ortodossa rumena e, processionalmente, sarà condotta nella chiesa di San Ventura, dove sarà cantato l’inno Akatistos in onore di sant’Andrea. La diocesi invita i fedeli a partecipare a “questo momento di preghiera ecumenica, che rafforza i legami fra le comunità cristiane presenti in città”.