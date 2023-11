America Latina: Celam, oggi un Rosario continentale a due anni dalla prima Assemblea ecclesiale continentale

Martedì 28 novembre ricorrono i due anni dalla chiusura della prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, momento in cui i vescovi, insieme ‘al popolo di Dio’, hanno avviato, ai piedi della Vergine di Guadalupe, un processo che è diventato laboratorio di sinodalità, per certi aspetti anticipando l’attuale fase sinodale. Per questo motivo, il Consiglio episcopale latinoamericano e dei Caraibi (Celam), in comunione con altri organismi ecclesiali della regione, recita oggi un Rosario continentale, al quale si uniranno i rappresentanti delle diverse vocazioni. La preghiera si terrà alle 18 (ora della Colombia, mezzanotte in Italia) attraverso il canale Youtube Celam Tv e la pagina Facebook del Celam. È possibile seguirlo anche attraverso le pagine Facebook di altri organismi che aderiscono: Ciec (Confederazione interamericana di educazione cattolica), Clar (Confederazione latinoamericana dei religiosi), Caritas America Latina, Organizzazione delle Università cattoliche dell’America Latina (Oducal), reti Repam, Remam, Regchag, Clamor, singole Conferenze episcopali.