Il 29 novembre 1223, Papa Onorio III, con la bolla “Solet Annuere”, nel palazzo apostolico di S. Giovanni in Laterano, confermava la Regola Bollata dei Frati Minori redatta da S. Francesco d’Assisi. Per ricordare gli 800 anni di questo evento la diocesi di Lamezia Terme ha promosso per domani 29 novembre un momento di preghiera al Santuario di S. Antonio di Padova insieme ai Frati Cappuccini del Santuario. Sarà presente il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi.