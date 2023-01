Unicef: Fabio Rovazzi in missione in Libia fra i bambini e i giovani, “non vedo l’ora di partire”

Nei prossimi giorni, l’artista e Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia Fabio Rovazzi insieme al Portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini si recheranno in missione in Libia, per visitare alcuni programmi e incontrare bambini e giovani; la delegazione sarà accompagnata dal Rappresentante Unicef in Libia Michele Servadei. “Domani partiamo per la Libia, facciamo un viaggio di 5 giorni per documentare tutto quello che l’Unicef fa sul posto. Non vedo l’ora di partire, ogni volta che vado a fare un viaggio così torno arricchito umanamente. Per me è un onore far parte di questo grande progetto e per questo ringrazio l’Unicef”, ha dichiarato Fabio Rovazzi. “Nel corso della missione – fa sapere il Portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini – visiteremo alcuni impianti di desalinizzazione dell’acqua e per l’utilizzo dell’energia solare. La Libia è uno dei paesi con meno acqua potabile al mondo ed è tremendamente esposta alla crisi climatica. A Tripoli, insieme a Rovazzi, incontreremo bambini e adolescenti nei Centri comunitari/Baity Center sostenuti dall’Unicef, che forniscono servizi integrati di istruzione, protezione e salute, a migliaia di bambini e ragazzi tra i più bisognosi. Ringraziamo di cuore Fabio per la sua sensibilità e la passione con cui si sta dando voce ai diritti dei bambini”. Fabio Rovazzi è al fianco dell’Unicef Italia da diverso tempo, prestando il suo volto e la sua voce a favore dei bambini più vulnerabili, attraverso alcune campagne. Nel 2022, proprio all’inizio della guerra in Ucraina, ha preso parte a una missione sul campo in Moldavia. Nei prossimi mesi Fabio Rovazzi sarà coinvolto nella campagna “Cambiamo ARIA”, lanciata dall’Unicef Italia per sensibilizzare bambini, giovani e famiglie sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale.