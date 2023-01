Evangelizzazione sui social: Uisg, iMisión e Católicos en Red lanciano insieme nuovo corso on line

L’Unione Internazionale delle Superiore Generali (Uisg), la piattaforma iMisión e Católicos en Red (Cattolici sul Web) hanno unito le forze per creare un nuovo corso 100% online sull’evangelizzazione sui social network.

Il corso riflette sull’importanza di come comunicare il messaggio evangelico attraverso le nuove piattaforme e fornirà tecniche professionali per farlo in modo efficace. “L’Uisg investe sempre molto nella formazione delle religiose e dei laici al servizio della Chiesa, affinché abbiano la professionalità necessaria, soprattutto in questi tempi complessi, per gestire la comunicazione sui social network”, ha dichiarato Patrizia Morgante, responsabile della comunicazione dell’Uisg. Il corso, rivolto in particolare alle religiose appartenenti all’Uisg ma aperto anche a qualunque cattolico interessato a evangelizzare sui social network, si terrà contemporaneamente in spagnolo, italiano e inglese. Durerà cinque mesi, dal 17 febbraio al 30 giugno, e le sessioni si terranno ogni venerdì dalle 14 alle 16.30 (Roma) via Zoom e Thinkific. “Viviamo in un mondo in cui la comunicazione digitale gioca un ruolo molto importante nell’evangelizzazione e nella missione della vita religiosa e della Chiesa”, spiega Morgante, ma in cui anche “lo sviluppo digitale e tecnologico cambia molto rapidamente”, e questo influisce sia “sul contenuto che sul modo di raccontare la buona notizia”. Pertanto, “è necessaria una formazione adeguata per operare in questi ambiti con il desiderio di costruire comunità, comunione, significato e partecipazione”.