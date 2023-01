Diocesi: Bressanone. Studio teologico, il 30 gennaio consegna dei diplomi e assegnazione del premio “Vescovo Karl Golser”

Lunedì 30 gennaio, nella festa di San Giuseppe Freinademetz, si celebra alle 10 il Dies Academicus dello Studio Teologico Accademico (Sta) a Bressanone. Il vescovo Ivo Muser consegnerà agli studenti i diplomi di baccalaureato in filosofia e teologia. Come relatrice, lo Sta ha invitato quest’anno Irene Becci, la preside dell’Istituto di scienze sociali delle religioni nella Facoltà di teologia e scienze delle religioni dell’Università di Losanna. Sociologa e antropologa, parlerà degli intrecci sociali tra ecologia e religione. Dopo la consegna dei diplomi sono in programma l’assegnazione del Premio “Vescovo Karl Golser” per particolari lavori scientifici degli studenti e la presentazione del nuovo numero dell‘Annuario Teologico Bressanone. La recita dell’ora media e il pranzo comune concludono il Dies Academicus.