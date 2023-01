Editoria: Facoltà teologica del Triveneto, Iìin libreria “Leggere con sapienza la Bibbia. Un percorso di consapevolezza”, curato da Andrea Albertin

Come si legge “bene” la Bibbia? A questa domanda intende contribuire a rispondere, senza pretesa di esaustività, il libro “Leggere con sapienza la Bibbia. Un percorso di consapevolezza”, curato da Andrea Albertin e pubblicato nella collana Sophia della Facoltà teologica del Triveneto in coedizione con Edizioni Messaggero Padova. “La sacra Scrittura chiede non semplicemente di essere compresa o capita, ma intende favorire un intreccio sempre più stretto e fecondo fra i testi biblici e la vita del credente”, spiega Andrea Albertin, che stigmatizza l’uso funzionale dei testi biblici, quando cioè “ci si serve della Bibbia anziché lasciarsi servire da essa per mettersi poi a suo servizio”. La tesi unitaria proposta nei cinque saggi che compongono il libro – firmati dai biblisti Andrea Albertin, Gastone Boscolo, Carlo Broccardo, Marcello Milani e Maurizio Rigato, tutti docenti della Facoltà teologica del Triveneto – è che la Scrittura si lascia servire dalla Scrittura stessa, anziché servirsi di essa. Mons. Claudio Cipolla firma la prefazione.