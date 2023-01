Mediterraneo: Firenze, 28 gennaio prima tappa del IV Forum di Etica Civile

Dopo il III Forum nazionale di Etica Civile, che si tenne a Firenze nel novembre 2019 con il titolo “Verso un patto tra generazioni: un presente giusto per tutti”, la città di cui fu sindaco Giorgio La Pira torna protagonista in occasione del IV Forum di Etica Civile, che in questa edizione prevede tre seminari preparatori a Firenze, Bari – Molfetta e Torino con evento plenario, a conclusione del percorso, in programma il 18 e 19 novembre 2023 a Palermo sul tema “Uno sguardo civile, in un tempo di complessità e di crisi”. Il primo dei tre appuntamenti sarà nel capoluogo toscano, sabato 28 gennaio, presso la Sala Teatina del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. Oggetto di approfondimento sarà il tema “Per una cittadinanza mediterranea”, a cui seguiranno gli eventi di Bari – Molfetta il 4 marzo 2023, con filo conduttore “Infosfera e democrazia”, e di Torino, il 6 maggio 2023, che metterà al centro della discussione la “Pace sulla terra, pace con la terra”. L’iniziativa di Firenze, spiegano gli organizzatori, recupera la riflessione del Convegno dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo del febbraio 2022. La giornata è organizzata dal Coordinamento del Forum di Etica Civile, rappresentato a Firenze da Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Fondazione Finanza Etica, Movimento Ecclesiale Impegno Culturale Toscano, Opera per la Gioventù Giorgio La Pira, Rivista Incontri, Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali. La registrazione all’iniziativa è possibile al link: https://forms.gle/ycJVwDHdLpZnVW9P6