Diocesi: Urbino, il 29 gennaio incontro con suor Maria Gloria Riva al santuario del Sacro Cuore

È in programma per domenica 29 gennaio, presso il santuario del Sacro Cuore di Urbino un pomeriggio nel corso del quale suor Maria Gloria Riva incontrerà sposi, fidanzati, conviventi, giovani e chiunque vorrà vivere un momento di riflessione sul Sacro Cuore e preghiera davanti alla santa Immagine. Si partirà alle 15 nella sala “Sacro Cuore”, poi alle 16 prenderà il via l’adorazione in santuario, mentre la religiosa proporrà una testimonianza nella messa delle 18.

Suor Maria Gloria Riva – si legge in una nota della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado – è entrata nelle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento nel 1984 dove, accanto alla sua passione per l’arte, coltiva lo studio della Sacra Scrittura (con una particolare attenzione all’ebraico biblico e alla tradizione rabbinica), della Patristica e della spiritualità di Madre Maria Maddalena dell’Incarnazione, fondatrice dell’Ordine. Ha partecipato alla costituzione di un gruppo laicale associato all’Istituto (la Comunità Rete di luce) e propone dal 1996 lezioni su Bibbia, arte e spiritualità. Ha pubblicato molti libri di spiritualità.

Dal febbraio del 2007 si è trasferita nella diocesi di San Marino-Montefeltro dove ha fondato una comunità Monastica che, accanto all’Adorazione perpetua si propone di educare lo sguardo alla Bellezza.