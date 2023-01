Gmg 2023: Snpg (Cei), a Roma la Fiera della Gmg

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

In vista della prossima Gmg di Lisbona (1-6 agosto), il Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg) propone “la Fiera della Gmg” che si svolgerà a Roma il 24 e 25 febbraio e dedicata ai responsabili diocesani, ai loro collaboratori ed educatori, agli incaricati degli istituti di vita consacrata e delle aggregazioni laicali che accompagneranno i giovani in Portogallo. L’evento, spiegano dal Snpg, “sarà l’occasione per fare il punto sui diversi cammini di preparazione alla Gmg e per dare quel sostegno pastorale che permetta alla Giornata portoghese di essere strumento efficace nel cammino di vita dei giovani”. Il programma prevede momenti di ascolto e riflessione, laboratori e condivisioni per gruppi. I lavori saranno aperti da don Michele Falabretti, responsabile Snpg, con la relazione “L’esperienza pastorale che stiamo vivendo – Aggiornamenti sulla Gmg 2023”. Sabato 25 febbraio sarà dedicato ai laboratori dove verranno affrontati temi quali conflitti, legami, amicizie. Un laboratorio sarà dedicato a sant’Antonio da Padova, “un santo portoghese da riscoprire”. Tra i relatori anche Chiara Giaccardi, mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca e la teologa Lilia Sebastiani.