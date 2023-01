Papa Francesco: alla Rota Romana, “crisi delle famiglie dovuta a ignoranza sul matrimonio”

“Nella Chiesa e nel mondo c’è un forte bisogno di riscoprire il significato e il valore dell’unione coniugale tra uomo e donna su cui si fonda la famiglia”. Ne è convinto il Papa, che nel discorso alla Rota Romana per l’0inaugurazione dell’anno giudiziario ha affermato che “un aspetto certamente non secondario della crisi che colpisce tante famiglie è l’ignoranza pratica, personale e collettiva, circa il matrimonio”. “La Chiesa ha ricevuto dal suo Signore la missione di annunciare la Buona Notizia ed essa illumina e sostiene anche quel “mistero grande” che è l’amore coniugale e familiare”, ha ricordato Francesco: “La Chiesa intera può dirsi una grande famiglia, e in modo tutto particolare attraverso la vita di coloro che formano una chiesa domestica riceve e trasmette la luce di Cristo e del suo Vangelo nell’ambito familiare. La Chiesa considera il servizio alla famiglia uno dei suoi compiti essenziali. In tal senso, sia l’uomo che la famiglia costituiscono la via della Chiesa”, ha rimarcato il Papa citando Giovanni Paolo II.