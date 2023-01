Diocesi: Piacenza-Bobbio, al via una serie d’incontri sull’eredità del Concilio Vaticano II per la Chiesa di oggi

“Il sogno del Concilio. A 60 anni dal Vaticano II”. Questo il tema che verrà affrontato nel ciclo di incontri promosso da Ufficio catechistico e Ufficio scuola della diocesi di Piacenza-Bobbio, Scuola di formazione teologica, Collegio Alberoni e Il Nuovo Giornale con l’obiettivo di “mettere a fuoco l’eredità del Concilio per la Chiesa di oggi”.

Si parte sabato 28 gennaio, dalle 10 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, con un appuntamento dedicato a “Il Concilio Vaticano II e la sua recezione”. Interverrà don Francesco Saverio Venuto, docente di Storia della Chiesa alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Torino); alle 11.45, nella vicina chiesa di San Lazzaro, messa per la festa di San Tommaso d’Aquino, patrono dello Studio teologico, presieduta dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli.

Giovedì 9 febbraio, alle 18 nella chiesa del monastero delle Carmelitane Scalze, sarà Silvia Manzi, docente di materie letterarie all’Istituto Mattei di Fiorenzuola, a presentare “Gli anni del Concilio a Piacenza”; alla carmelitana suor Maria Agnese Castignola, già madre superiora del monastero, il compito di racconta come il Concilio ha cambiato l’esperienza della clausura.

Il 16 febbraio, alle 21 presso il Seminario vescovile, sul tema de “Le strade aperte dal Concilio Vaticano II” parleranno padre Nicola Albanesi, docente di Teologia e superiore del Collegio Alberoni, e mons. Saverio Xeres, storico della Chiesa.

Infine, giovedì 23 febbraio alle 21 sempre al Seminario vescovile, spazio alle testimonianze di “Laici in cammino nel solco del Concilio” proposte da Giuliana Masera, Massimo Seccaspina, Sandro Spezia, Matteo Venturi; inoltre mons. Celso Dosi, preside della Scuola diocesana di formazione teologica, a partire dal tema “Dal Concilio alla ‘Christifideles laici’: la Chiesa in cammino”, presenterà in breve il Magistero sui laici degli ultimi decenni.