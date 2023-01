Diocesi: Ac Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’Goti, al via domani a Puglianello il ciclo di incontri dal titolo provocatorio “Dove si balla”

Inizierà domani sera, sabato 28 gennaio, alle ore 18.15 nella chiesa parrocchiale di Puglianello (Benevento) il ciclo di incontri unitari annuale dell’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’Goti, provocatoriamente intitolato “Dove si balla” (dal brano presentato da Dargen D’Amico nello scorso Festival di Sanremo). L’iniziativa – spiega in una nota l’Ac – “vuole essere, come sempre, un invito alle scelte consapevoli e alla bellezza del vivere in fraternità, responsabilità e leggerezza, cioè senza prigioni e macigni sul cuore”. Sarà ospite di questo primo incontro Roberto Alessandrini, docente di Antropologia e Ermeneutica pedagogica presso l’Istituto “Progetto Uomo”, sede aggregata dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. “Il costruire speranza, alla luce del Vangelo, il provarci sempre, nonostante gli ostacoli e le difficoltà – afferma il presidente diocesano di Azione Cattolica Giovanni Pio Marenna – significa non smettere di riconoscere la presenza del sole anche quando piove, non smettere di guardare la bellezza attorno e dentro di noi”.