Giornata vita consacrata: Roma, il 2 febbraio la mesa del card. Braz de Aviz a Santa Maria Maggiore

Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, la Chiesa, da 27 anni, celebra la Giornata mondiale della Vita consacrata. Quest’anno il card. João Braz de Aviz, prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, presiederà la celebrazione eucaristica nella basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, alle 18. La Messa sarà preceduta dalla preghiera del Rosario, che inizierà alle ore 17.15. La Giornata – si legge in una nota – “sarà un’occasione di ringraziamento al Signore per il dono della vita consacrata e di preghiera per il Santo Padre Francesco che, proprio in quei giorni, si troverà nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan dove tanti consacrati e consacrate svolgono la loro missione in contesti di povertà e marginalità sociale”. “In ogni parte del mondo – si legge ancora nel comunicato – la vita consacrata risponde alla chiamata a portare la testimonianza del Vangelo prendendosi cura dei più fragili, di chi è vittima di ingiustizie e diseguaglianze sociali, compiendo gesti di solidarietà, impegnandosi nella costruzione di un futuro di pace e di un mondo in cui tutti possano riconoscersi fratelli e sorelle”.