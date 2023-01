(foto Fipav)

È in programma per lunedì 30 gennaio, alle ore 12 in Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, l’udienza privata di Papa Francesco alle nazionali azzurre di pallavolo. Saranno Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav-Federazione italiana pallavolo, ed il segretario generale Stefano Bellotti, come spiegato sul sito, a guidare la delegazione azzurra, composta da circa 200 atleti e componenti di staff delle nazionali italiane di volley, incontreranno Bergoglio.