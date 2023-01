Papa in Congo e Sud Sudan: Tv2000, il viaggio apostolico in diretta. Previsti speciali e approfondimenti

Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023. Le dirette inizieranno martedì 31 gennaio e si concluderanno con la conferenza stampa sul volo di ritorno che sarà trasmessa domenica 5 febbraio alle 23. Diversi gli eventi trasmessi in diretta con il Santo Padre: martedì 31 la cerimonia di benvenuto e la visita di cortesia al presidente della Repubblica democratica del Congo; mercoledì 1° febbraio la messa presso l’aeroporto “Ndolo”, l’incontro con le vittime dell’est del Congo e con i rappresentanti di alcune opere caritative; giovedì 2 l’incontro con i giovani e con i catechisti e l’incontro di preghiera presso la cattedrale “Notre Dame du Congo”; venerdì 3 l’incontro con i vescovi presso la sede della Cenco, la visita di cortesia al presidente della Repubblica del Sud Sudan, l’incontro con le autorità, la società civile e con il corpo diplomatico; sabato 4 l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, le consacrate e i seminaristi presso la cattedrale di Santa Teresa, l’incontro con gli sfollati interni e la preghiera ecumenica presso il mausoleo “John Garang”. Domenica 5 la messa presso il Mausoleo “John Garang”. Negli speciali del programma “Il diario di Papa Francesco”, condotto da Gennaro Ferrara, tra gli ospiti ci saranno Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense, padre Joseph Mukondwa, della comunità congolese di Roma, don Roberto Ponti, missionario paolino, Pierre Kabeza, rifugiato politico del Congo, padre Jacques Kuziala, missionario della Consolata, la vaticanista di Famiglia Cristiana, Annachiara Valle, padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano reduce dalla provincia del Kivu, nell’est del Paese, padre Jacques Kuziala, missionario della Consolata studente presso il Pontificio Sant’Anselmo a Roma, e don Daniel Antunez, presidente dei Missionari don Bosco. Anche il Tg2000 proporrà servizi e approfondimenti. Per quanto riguarda Radio inBlu2000, sono previsti degli approfondimenti in “Chiesa e comunità”, giornale radio e programmi informativi.