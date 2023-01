Diocesi: Isernia-Venafro, domenica il Giubileo dei fidanzati

In occasione del duplice anniversario che sta vivendo la parrocchia San Giuseppe Lavoratore – 40° di fondazione della parrocchia e 25° di consacrazione della chiesa parrocchiale –, l’Ufficio Famiglia e nuova evangelizzazione della diocesi di Isernia-Venafro ha per domenica 29 gennaio il Giubileo dei fidanzati. “Saranno presenti le 40 coppie di fidanzati che, da novembre a febbraio, si stanno preparando a ricevere quest’anno il Sacramento del matrimonio… Oltre ovviamente a quanti altri vorranno unirsi per l’occasione”, informano dalla diocesi.

L’appuntamento è per le 15.45 nel salone parrocchiale e il programma prevede la worship (l’Adorazione animata con canti e meditazioni) e le confessioni, grazie alla presenza di diversi sacerdoti della diocesi che si metteranno a disposizione di quanti vorranno ricevere il Sacramento della riconciliazione. “Davvero gradita – spiegano dalla diocesi – sarà la presenza dei sacerdoti (dalle cui parrocchie provengono i fidanzati) in quanto ad essi è affidato il compito di accompagnarli dopo il percorso diocesano di questi mesi, perché possano vivere dal giorno del matrimonio in poi, la gioia e la grazia ricevuta, a servizio della propria comunità parrocchiale”. Ai presenti verrà offerto questo messaggio: “Dal dono ricevuto al dono dato, dal corpo ricevuto al corpo dato per amore”.

L’animazione canora dell’evento sarà affidata alle coppie dell’Ufficio Famiglia diocesano insieme ad alcuni membri del Rinnovamento nello Spirito e della Comunità “Il ramo di Mandorlo”. Ad introdurre l’evento sarà il parroco don Domenico Veccia che darà ai partecipanti il benvenuto e qualche informazione sugli eventi che si stanno celebrando in parrocchia.