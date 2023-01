Giorno della Memoria: torna il “Venerdì di Pace” degli studenti baresi

(foto archivio)

In occasione della Giornata della Memoria, torna nell’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari il “Venerdì di Pace”, ideato e progettato dallo stesso istituto con la collaborazione degli istituti di scuola secondaria di II grado di Bari, per educare sulle cause, le conseguenze, le dinamiche dei conflitti bellici, esprimendo la responsabilità collettiva dei giovani baresi uniti nel custodire la bellezza della pace, dell’armonia tra i popoli e del rispetto reciproco delle diversità. I giovani, accompagnati dai loro docenti e formatori, si ritroveranno dal mattino fino al pomeriggio per un incontro contraddistinto da momenti di ascolto, laboratori e contributi artistici offerti dagli stessi alunni. Alla giornata prenderanno parte padre Sergio Sala della Comunità SJ di Reggio Calabria, lo scrittore e sociologo Leonardo Palmisano e la docente di recitazione Anna Garofalo.