Facoltà Teologica Sardegna: disponibile sul canale un ciclo di lezioni sulla Bibbia

È stato inaugurato da alcuni giorni sul canale YouTube della Facoltà Teologica della Sardegna un ciclo di nove lezioni di introduzione alla Bibbia. Al momento sono disponibili due video di circa 20 minuti; gli altri verranno caricati a cadenza settimanale, ogni lunedì. Le lezioni sono tenute da Fabrizio Demelas, docente di Sacra Scrittura in Facoltà e all’Istituto di Scienze religiose di Cagliari; hanno un carattere divulgativo e, viene spiegato in una nota, non richiedono nessuna conoscenza di base particolare e sono pensate per un primo approccio al testo sacro.

Nelle prime due lezioni già disponibili sul canale è proposta una prima introduzione alla Bibbia con le domande fondamentali sui suoi vari libri e la questione della rivelazione, ispirazione e tradizione del testo. Le successive affronteranno alcuni temi tra i quali: le varie “lingue” della Bibbia; i cinque libri della Legge; la tradizione storica di Israele; i libri sapienziali; e infine un’analisi generale dei quattro Vangeli e del Nuovo Testamento.

“Con questa iniziativa – che si aggiunge ad altri video presenti nel canale che offrono lezioni brevi di docenti, attività culturali sul territorio, presentazione di libri, convegni e ricerca – la Facoltà mette a disposizione di tutti, anche di quelli che non possono essere presenti fisicamente nelle aule, alcune delle proprie attività, sia a carattere accademico-formativo, sia a carattere divulgativo e, non da ultimo, catechetico e pastorale”, mettono in evidenza dalla Facoltà Teologica.