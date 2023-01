È in programma per domenica 29 gennaio, a Mottola, la Marcia della pace organizzata dall’Azione Cattolica diocesana di Castellaneta. Il ritrovo è fissato per le 9 in piazza XX Settembre; da qui i partecipanti raggiungeranno la parrocchia di San Pietro Apostolo dove, alle 11, mons. Sabino Iannuzzi, vescovo di Castellaneta, presiederà la celebrazione eucaristica.