Sport: 28 e 29 gennaio a Roma il Meeting del Centro Sportivo Italiano (Csi) con il ministro Abodi e il presidente del Coni Malagò

Identità, vocazione, nuove sfide per rimettere al centro il progetto associativo. Il 28 e il 29 gennaio, presso l’Ergife Palace Hotel a Roma (Largo Lorenzo Mossa, 8) i dirigenti dei comitati territoriali del Centro Sportivo Italiano (Csi) si ritroveranno in occasione del Meeting nazionale dei dirigenti Csi. “Un appuntamento di confronto e di dialogo aperto e significativo”, si legge in un comunicato del Comitato, “per iniziare a cogliere e interpretare i tanti fenomeni di cambiamento e trasformazione che stanno intervenendo sullo sport. C’è grande attesa per il prossimo Meeting del Centro Sportivo Italiano, dove si preannuncia assai vivo il confronto sulle politiche sportive del Paese con i vertici delle istituzioni dello sport in Italia”. Il programma prevede nella mattinata di sabato, dopo il saluto del presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano Vittorio Bosio, l’intervento alle ore 10.30 del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Dalle ore 11 è atteso l’incontro con il presidente del Coni Giovanni Malagò, ed a seguire la relazione di Damiano Lembo, coordinatore nazionale degli Enti di Promozione Sportiva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel pomeriggio, dopo ampio dibattito e confronto associativo, interverrà alle ore 18.00 il presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli. “Carico di significato per l’attività di base – sottolinea il Csi – si preannuncia questo appuntamento di inizio 2023, un anno di importanti riforme e cambiamenti per lo sport italiano”.