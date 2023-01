Diocesi: Belluno, domani sera mons. Marangoni presiede in cattedrale la veglia per la pace promossa da Pastorale dei giovani, Caritas e Azione cattolica

Un’ora di preghiera per la pace. È quanto propongo Pastorale dei giovani, Caritas diocesana e l’Azione cattolica della diocesi di Belluno-Feltre per la serata di domani, sabato 28 gennaio. Dalle 20.45, in cattedrale, il vescovo Renato Marangoni presiederà la Veglia di preghiera per la pace. “Per tutti i partecipanti – e, fra questi, gli iscritti alla prossima Gmg di Lisbona – auspichiamo un momento forte di preghiera, di ascolto e di condivisione, per chiedere il dono prezioso della pace, dono che – si legge sul sito web della diocesi – è anche impegno fatto di responsabilità e di compassione. Una sfida davanti alla quale nessuno può chiamarsi fuori”.