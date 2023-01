Giornali Fisc: Udine, nel fine settimana “la Vita Cattolica” in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi

La Chiesa di Udine vivrà nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 gennaio la Giornata del settimanale diocesano. A pochi giorni dalla memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e della stampa cattolica, celebrata il 24 gennaio, nel fine settimana oltre a pregare per i giornalisti e per gli operatori della comunicazione in ogni parrocchia dell’arcidiocesi saranno disponibili alcune copie in dono dell’edizione del 25 gennaio 2023 del settimanale “la Vita Cattolica”. Al termine delle celebrazioni verrà letto un breve messaggio che inviterà alla sottoscrizione dell’abbonamento.

“Dietro a ciascun numero de ‘la Vita Cattolica’ – scrivono Daniele Antonello e Giovanni Lesa pubblicato sul numero in distribuzione – c’è un inestimabile lavoro operato da tante persone. Balzano all’occhio le firme dei giornalisti che lavorano con passione come dei fini artigiani, aggiungendo sempre un tocco di creatività personale per poter realizzare un lavoro rifinito come un’opera d’arte. Insieme con loro ci sono diversi ambiti: il comparto commerciale, quello amministrativo, tanti collaboratori e collaboratrici che con le loro competenze riescono a garantire l’uscita dei cinquanta numeri annui del settimanale. Per non parlare della costante interazione con Radio Spazio, ‘famiglia sorella’ dei media diocesani, che quest’anno raggiunge il ragguardevole traguardo dei trent’anni di trasmissioni”.

Ricordando che sulla locandina dedicata alla Giornata del settimanale campeggia la scritta “la Vita Cattolica è di tutti noi”, Antonello e Lesa invitano: “Insieme, facciamo conoscere il suo sguardo ai nostri amici e conoscenti, condividiamo i suoi ‘post’ sui social media, suggeriamo di ricevere qualche copia in omaggio, azzardiamo l’abbonamento”.