Ordine di Malta: Capitolo Generale straordinario elegge le alte quattro cariche del Sovrano Consiglio

Presieduto dal Luogotenente di Gran Maestro Fra’ John Dunlap e dal Cardinale Silvano Maria Tomasi, Delegato Speciale del Papa, è in corso alle porte di Roma, il Capitolo Generale straordinario del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nella giornata di ieri – riferisce una nota dell’Ordine di Malta diffusa oggi – sono stati eletti per il periodo 2023-2029: Gran Commendatore, Fra’ Emmanuel Rousseau; Gran Cancelliere, Riccardo Paternò di Montecupo; Grande Ospedaliere, Fra’ Alessandro de Franciscis; Ricevitore del Comun Tesoro, Fabrizio Colonna di Paliano. Al Capitolo Generale straordinario partecipano 111 membri dell’Ordine di Malta provenienti dai cinque continenti. Il Capitolo Generale – fa sapere l’Ordine di Malta – ha il compito di tutelare il carisma dell’Ordine di Malta e di attualizzarlo prendendo conoscenza e trattando le questioni più importanti dell’Ordine. Programma le attività, verifica lo stato patrimoniale e orienta i rapporti internazionali. Esso si riunisce ogni sei anni per eleggere i membri del Sovrano Consiglio (il governo dell’Ordine di Malta) e sette membri della Camera dei Conti.