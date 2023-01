Ue: 100 milioni di euro per la formazione degli insegnanti in Africa. “Sostenere un’istruzione di qualità”

L’Unione europea lancia un’iniziativa regionale, da 100 milioni di euro, rivolta agli insegnanti, “per sostenere un’istruzione di qualità in Africa”. L’obiettivo è “colmare la necessità di 15 milioni di nuovi insegnanti qualificati entro il 2030”. Lo comunica in una nota la Commissione Ue. L’iniziativa, promossa dalla commissaria per i Partenariati, Jutta Urpilainen, rientra nel pacchetto di investimenti Ue-Africa Global Gateway, e “punta ad accelerare la formazione degli insegnanti nell’Africa subsahariana”. Sosterrà “le riforme nazionali dell’istruzione e dei docenti e fornirà opportunità di collaborazione transnazionale, partenariati e apprendimento nella regione e con l’Europa”. Si punta ad incrementare il numero di insegnanti qualificati garantendo che “l’insegnamento offra opportunità di lavoro interessanti a giovani professionisti di talento e sia un’esperienza di apprendimento permanente”. L’iniziativa ha l’obiettivo di formare gli insegnanti sulle competenze digitali e verdi e garantire l’istruzione in contesti di crisi.