Come ogni anno, in vista della Giornata per la Vita che si celebrerà domenica 5 febbraio, la Pastorale Familiare della Diocesi di Genova organizza venerdì 3 febbraio una Veglia Diocesana, con la presenza dell’arcivescovo mons. Marco Tasca, quest’anno nella chiesa di San Michele di Montesignano alle ore 20.45. Lo fanno sapere la Commissione per la famiglia e il Coordinatore Ufficio Pastorale per la famiglia don Pedemonte Pier Luigi.