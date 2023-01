È in programma per il pomeriggio di domani, sabato 28 gennaio, la Preghiera per la Pace presieduta da mons. Armando Trasarti, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Durante la celebrazione, ospitata dalle 16.30 presso la parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato, porterà la propria testimonianza una famiglia ucraina. Le offerte raccolte in questa occasione saranno destinate ai progetti di Caritas diocesana rivolti agli ucraini accolti in diocesi.