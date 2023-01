Diocesi: Ac Faenza, il 29 gennaio la “Festa della pace” per i ragazzi delle scuole medie

Per i gruppi di Azione Cattolica gennaio è il mese della pace. Anche quest’anno l’Azione Cattolica della diocesi di Fidenza promuove la “Festa della pace”, rivolta ai ragazzi dalla prima elementare alla terza media, sul tema “Allenati alla pace”.

Appuntamento domenica 29 gennaio, alle 14.30, nel piazzale della chiesa di San Paolo a Fidenza. Seguirà un pomeriggio itinerante per le vie della città con una tappa presso la chiesa ortodossa dei Santi Faustino e Giovita per un momento di preghiera con la comunità ortodossa.

Conclusione in cattedrale a Fidenza per la preghiera finale, alle 17.