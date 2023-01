Antisemitismo: il prefetto Pecoraro nuovo coordinatore nazionale. Di Segni (Ucei), “segnale importante che ci arriva da Palazzo Chigi”

Ieri sera, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha nominato il prefetto Giuseppe Pecoraro, coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. “Il presidente Meloni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ringrazia la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la presidenza del Consiglio ed esprime i migliori auguri al prefetto Pecoraro per il nuovo incarico”. Immediata la reazione della presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, che alla vigilia del Giorno della Memoria aveva sollecitato il governo alla nomina del c oordinatore nazionale in quanto si tratta di “un presidio essenziale, che va ulteriormente rafforzato”. “La nomina di Giuseppe Pecoraro – ha quindi commentato la Di Segni – è un segnale importante che ci arriva da Palazzo Chigi in queste ore intense di appuntamenti dedicati alla Memoria. Ringraziamo di ciò la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprimendo al neo coordinatore i nostri migliori auguri per un fecondo lavoro rispetto alle molteplici sfide che connotano oggi l’antisemitismo in Italia. Le comunità coralmente esprimono profonda riconoscenza nei confronti di chi l’ha preceduto, la professoressa Milena Santerini, per l’impegno profuso in questi anni per l’avvio della strategia nazionale, le linee guida per la scuola e da ultimo l’accordo per la rete della memoria con le Ferrovie dello Stato. L’Unione delle Comunità ebraiche italiane, ancora una volta, è pronta a mettersi al lavoro e fornire anche al nuovo coordinatore ogni utile supporto”.