Festa don Bosco: Acireale, gli appuntamenti del Coordinamento degli Oratori

Il Coordinamento Oratori Diocesi di Acireale dopo gli anni difficili dell’emergenza pandemica è pronta a ripartire con entusiasmo ricordando il padre, maestro e amico dei giovani San Giovanni Bosco, patrono dei giovani e degli oratori. Il coordinatore diocesano Andrea Giordano e l’assistente don Orazio Sciacca invitano i giovani a partecipare ai momenti di spiritualità e formazione. Secondo quanto si legge in un comunicato del Coordinamento, il primo appuntamento è oggi, venerdì 27 gennaio, alle ore 19.30 con la Giornata Educativa “piazza Virtuale, Problemi Reali”. Intervengono Anna Romano, avvocato penalista presso il Foro di Catania e docente di discipline giuridiche ed economiche, don Patrizio Coppola, Padre Joistick, fondatore dell’Istituto Accademico di Animazione e Videogioco. Modera don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Acireale e della Conferenza Episcopale Siciliana. Il secondo e ultimo appuntamento sarà lunedì 30 gennaio, giorno della festa di San Giovanni Bosco, alle ore 20 con la Veglia di preghiera presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Entrambi i momenti si svolgeranno nella Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria di Acireale. Don Orazio Sciacca: “Facendo memoria degli insegnamenti di san Giovanni Bosco desideriamo metterci a servizio della diocesi. La ricchezza di Don Bosco vogliamo condividerla con i nostri giovani e ragazzi per dare loro gli strumenti necessari per affrontare la vita”.