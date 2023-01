Servizio civile universale: Medici con l’Africa Cuamm, il 31 gennaio presentazione del bando per “i ragazzi interessati a fare questa esperienza”

I Medici con l’Africa Cuamm fanno sapere che martedì 31 gennaio alle 14 presso la loro sede di Padova (via San Francesco, 126) si terrà l’incontro di presentazione del bando del Servizio Civile Universale in Africa e in Italia rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni di età. “Vi invitiamo a diffondere questa comunicazione – si legge nella comunicazione – per raggiungere il numero più ampio possibile di ragazzi interessati a svolgere con noi questa esperienza”. E’ possibile seguire l’incontro su zoom, cliccando QUI. Per informazioni: Lucia l.forte@cuamm.org