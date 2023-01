Bosnia-Erzegovina: Giornata per la vita. Mons. Semren (Conferenza episcopale), “protezione e diritto alla vita dal concepimento alla morte”

“Protezione della vita e diritto alla vita dal concepimento alla morte biologica”, sotto questo motto il 5 febbraio si celebrerà in Bosnia-Erzegovina la Giornata per la vita del 2023 per la quale mons. Marco Semren, vescovo ausiliare di Banja Luka e presidente del Consiglio per la famiglia nella Conferenza episcopale ha scritto un messaggio apposito. “Dal momento del concepimento inizia una nuova vita, che non è né del padre né della madre, ma la vita di un nuovo essere umano che si sviluppa autonomamente e diventa un individuo a pieno titolo”, si legge nel messaggio. Secondo il presule, “la genetica moderna ha stabilito che il programma di ciò che quell’essere sarà – un essere umano – è stato determinato lì fin dalla prima ora. Quell’essere non diventerà mai umano se non lo è già da allora”. “Pertanto – afferma mons. Semren – fin dalla prima ora della sua esistenza, quell’essere esige, nella sua interezza, il rispetto incondizionato che dobbiamo a un essere umano”. Inoltre viene sottolineata in modo specifico “la sofferenza dei bambini dopo l’aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina”. “La famiglia alleva i figli per preservare il creato e la cultura della protezione del creato è la cultura del dono, una cultura del ringraziamento e del riconoscimento della realtà”.

Nel messaggio a nome di tutti i vescovi cattolici della Bosnia-Erzegovina vengono ringraziati sacerdoti, religiosi ed altri che lavorano per una cultura della vita, per tutti coloro che in Bosnia-Erzegovina proteggono la vita umana e apprezzano la dignità del matrimonio e della famiglia, i sostenitori della fondazione “Yes to life”, che aiuta i coniugi che sono pronti ad avere altri figli, tutti i medici e il personale ospedaliero nonché i familiari che si sono distinti nel salvare vite non ancora nate. Il messaggio termina con l’appello alla preghiera per ogni vita umana.