Diocesi: Livorno, domani torna la Festa del Voto

Venerdì 27 gennaio, nella diocesi di Livorno, sarà di nuovo Festa del Voto, ovvero la promessa che i livornesi fecero a Maria di Montenero, di non iniziare il carnevale se non dopo questa data, per ringraziare la Madonna di averli salvati dal terremoto/maremoto che colpì la città nel 1742. “Come ogni anno – si legge su La Settimana – le celebrazioni inizieranno a Montenero alle 10.30 con la messa presieduta dal vicario mons. Costa. Alle 11 in cattedrale i ragazzi delle scuole cattoliche incontreranno il vescovo e offriranno la loro preghiera a Maria”.

Nel pomeriggio, alle 17.30, l’omaggio floreale all’immagine della Madonna in piazza Grande con la collaborazione dei Vigili del fuoco e a seguire la sessa solenne presieduta dal vescovo, mons. Simone Giusti, con l’offerta della cera votiva da parte del comune di Livorno che sarà portata all’altare dall’Arciconfraternita di Santa Giulia.